Após adiamento, Suzano enfrenta Vôlei Guarulhos Bateubet neste domingo

Após adiamento em virtude de condições adversas de quadra, o Suzano e Vôlei Guarulhos Bateubet voltam ao Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP), neste domingo (18/01), a partir das 17 horas, para a disputa da 2ª rodada do 2º turno da Superliga 2025/26. O “Clássico da Grande São Paulo”, novamente, terá transmissão ao vivo do sportv2 e da VBTV.



O confronto que, originalmente, seria disputado na última quarta-feira (14/01) no ginásio guarulhense, acabou sendo adiado por comum acordo entre os clubes envolvidos e a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) minutos antes da partida. A alegação das equipes técnicas foi de que, em virtude das fortes chuvas que atingiram a cidade-sede do confronto e das condições de quadra apresentadas na Ponte Grande, não havia condições ideais e seguras de jogo visto que, nas horas anteriores ao embate, a ruptura de uma calha molhou o terreno de jogo e as placas de amortecimento situadas abaixo dos tapetes no solo, inviabilizando o confronto.



Segundo a equipe mandante, um extenso processo de secagem e limpeza vem sendo conduzido no palco da partida deste domingo e a expectativa é de que, independentemente das condições climáticas, o Clássico da Grande São Paulo possa ser realizado sem interrupções ou novas alterações de data.



O técnico suzanense, Cezar Douglas, comentou que a situação atípica mudou a rotina de preparação de ambas as equipes, mas a expectativa é de mais um grande clássico. “São duas equipes parelhas, separadas por um ponto e uma posição na tabela de classificação. Isso, somado ao fato de que esse jogo tem uma rivalidade já conhecida entre as torcidas, deixa a partida ainda mais importante. Mas independentemente destes fatores, estamos confiantes em fazer um bom jogo e vencer na Ponte Grande”, afirmou.



