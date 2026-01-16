Envie seu vídeo(11) 4745-6900
16/01/2026
Esportes

Após adiamento, Suzano enfrenta Vôlei Guarulhos Bateubet neste domingo

Fortes chuvas na Grande São Paulo impediram realização de clássico na última quarta-feira; partida terá transmissão ao vivo do sportv2 e da VBTV

16 janeiro 2026 - 18h45Por de Suzano
Após adiamento, Suzano enfrenta Vôlei Guarulhos Bateubet neste domingo - (Foto: Leonardo Moreira/Suzano Vôlei)

Após adiamento em virtude de condições adversas de quadra, o Suzano e Vôlei Guarulhos Bateubet voltam ao Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP), neste domingo (18/01), a partir das 17 horas, para a disputa da 2ª rodada do 2º turno da Superliga 2025/26. O “Clássico da Grande São Paulo”, novamente, terá transmissão ao vivo do sportv2 e da VBTV.

O confronto que, originalmente, seria disputado na última quarta-feira (14/01) no ginásio guarulhense, acabou sendo adiado por comum acordo entre os clubes envolvidos e a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) minutos antes da partida. A alegação das equipes técnicas foi de que, em virtude das fortes chuvas que atingiram a cidade-sede do confronto e das condições de quadra apresentadas na Ponte Grande, não havia condições ideais e seguras de jogo visto que, nas horas anteriores ao embate, a ruptura de uma calha molhou o terreno de jogo e as placas de amortecimento situadas abaixo dos tapetes no solo, inviabilizando o confronto.

Segundo a equipe mandante, um extenso processo de secagem e limpeza vem sendo conduzido no palco da partida deste domingo e a expectativa é de que, independentemente das condições climáticas, o Clássico da Grande São Paulo possa ser realizado sem interrupções ou novas alterações de data.

O técnico suzanense, Cezar Douglas, comentou que a situação atípica mudou a rotina de preparação de ambas as equipes, mas a expectativa é de mais um grande clássico. “São duas equipes parelhas, separadas por um ponto e uma posição na tabela de classificação. Isso, somado ao fato de que esse jogo tem uma rivalidade já conhecida entre as torcidas, deixa a partida ainda mais importante. Mas independentemente destes fatores, estamos confiantes em fazer um bom jogo e vencer na Ponte Grande”, afirmou.

A partida remarcada entre Vôlei Guarulhos Bateubet e Suzano, válida pela 2ª rodada do 2º turno da Superliga 2025/26, acontecerá neste domingo (18/01), às 17 horas, no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP). O confronto terá transmissão ao vivo do sportv2 e da VBTV (tv.volleyballworld.com).

