Após cinco amistosos, Ecus encerra pré-temporada e foca na A4; estreia é sábado

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) encerrou a pré-temporada após jogar cinco amistosos. Agora, o clube foca na estreia do Paulista Série A4, que acontece no sábado (31), contra o Comercial, de Ribeirão Preto, no Suzanão, às 15 horas. A partida será transmitida pelo YouTube do Paulistão.
Nos amistosos, a equipe teve bons resultados: três vitórias, um empate e uma derrota. Os triunfos foram contra: Ibrachina sub-20, por 2 a 1, e Usac e Taubaté, ambos por 1 a 0. Um outro amistoso contra o Usac terminou em 1 a 1 e a única derrota foi contra o Paulista de Jundiaí, por 3 a 0.
“O balanço é positivo. Foram 60 dias intensos de muito trabalho e os amistosos nos ajudam muito para esse ajuste final. Muito feliz e uma expectativa muito boa para o campeonato. Os amistosos foram contra um time sub-20 que foi sensação da Copinha, dois clubes de Série A3 e um clube de Série A2”, disse o diretor de futebol do Ecus, Diego Galo.
O Ibrachina chegou às semifinais da Copa São Paulo, o Usac e o Paulista de Jundiaí disputam a Série A3 do Paulista e o Taubaté joga a Série A2 do estadual.
Para a estreia, a expectativa do diretor de futebol é boa, mesmo sabendo que será uma partida complicada contra um time tradicional.
“Expectativa para a estreia é muito boa. Trabalhamos muito durante essa pré-temporada, agora é focar no campeonato. Sabemos da dificuldade do nosso primeiro confronto, contra o Comercial, um dos candidatos ao acesso, mas estamos prontos”, finalizou o diretor.
Bezinha
O Ecus chega à Série A4 após chegar na final da última Bezinha. Na grande final, perdeu para o Tanabi por 3 a 0 no agregado.
A campanha do acesso do Ecus foi: líder do Grupo 3 na primeira fase, com 15 pontos. Na segunda fase, conseguiu mais 12 pontos, liderou o Grupo 2 e conseguiu avançar para a semifinal, onde passou pelo Mauá e conseguiu o acesso.