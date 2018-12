Após folga de Natal, Mogi Basquete volta aos treinos no Hugão

O Mogi Basquete retomou os trabalhos no Ginásio Hugo Ramos no final da tarde desta quinta-feira (27) para a sequência do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) e também para a primeira fase da Liga das Américas, que começa em fevereiro. Após a eliminação na Copa Super 8 para o Paulistano no dia 20, o grupo ficou de folga para os festejos de Natal. Por conta de viagens mais longas, o ala-pivô Luís Gruber e o armador Enzo Cafferata foram liberados das atividades de hoje e se juntam ao elenco nesta sexta.

Ainda se recuperando da cirurgia que fez para tratar uma sinusite, o técnico Guerrinha participou do treino. Com restrições médicas, o treinador conversou com o grupo, passou orientações, mas deixou o comando do treino com os assistentes Danilo Padovani e Alexandre Rios.

“Não era para estar aqui. Era para estar em casa, mas tem a evolução de ex-atleta que ajuda bastante e a vontade da gente estar junto. Hoje já tivemos reuniões antes do treino com a comissão. Durante o treino fiquei fora da quadra, porque eu não posso ainda me envolver de uma forma física no treino. Preciso esperar a alta médica no meu retorno ao médico no dia 4. No jogo do dia 7 aqui, eu devo participar, não sei de que forma. Pode ser de assistente ou de técnico. Nos treinos, da forma como foi hoje, foi bom, porque eu estou aqui e troco ideias. Conversamos antes e depois do treino, faço as observações diretas para o Ale e para o Danilo”, adverte Guerrinha.

O Mogi Basquete fechou o primeiro turno do NBB na quarta colocação, com nove vitórias em 13 jogos, e foi a equipe mais eficiente, com o melhor ataque.

Lesionado

O ala-pivô José Carlos, que estava fora dos treinos após sofrer uma uma pancada no joelho esquerdo em um treino antes da Copa Super 8, foi diagnosticado com uma lesão no menisco e passará por cirurgia no início de janeiro. Segundo o médico do clube, Marcus Vinícius Porcelli, o atleta deve ficar fora por até 45 dias. “Fizemos a ressonância nele na semana passada e constatamos a lesão no menisco e é um quadro cirúrgico. Ele deve voltar somente em fevereiro. Deve fazer a cirurgia no começo de janeiro e depois já o liberamos para fazer o tratamento com fisioterapia. Será um procedimento simples, porque será uma artroscopia, que não é muito invasiva, não deixa de ser uma cirurgia, mas é mais tranquila para voltar às atividades”, ressalta o médico.

Próximos jogos

O Mogi Basquete recebe o São José no dia 7 de janeiro, às 20h, na abertura do returno do NBB. Depois a equipe vai a Joinville encarar os catarinenses no dia 10, às 19h.