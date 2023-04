Após forte pressão, Fernando Lázaro não é mais o técnico do Corinthians

A derrota para o Argentinos Juniors nesta quarta-feira (19) pela Taça Libertadores da América custou a Fernando Lázaro o cargo de técnico do Corinthians. A pressão foi muito intensa após a partida, e o clube anunciou, na tarde desta quinta-feira (20), o rebaixamento do treinador.

Lázaro volta para o cargo de auxiliar na comissão permanente. De acordo com a nota divulgada pelo Corinthians, os auxiliares Luciano Dias e Thiago Larghi foram desligados.

O agora ex-treinador do Corinthians vinha sendo muito questionado após as más atuações do time dentro de campo. A conta para a torcida foi nesta quarta, quando o Corinthians foi derrotado em Itaquera para o Argentinos Juniors, pela segunda rodada da Libertadores, pelo placar de 1 a 0. Ao final do jogo, a torcida reclamou da atuação do time e muitos torcedores xingaram o treinador. As redes sociais foram inundadas de corintianos que pediram a demissão de Lázaro.

Leia a nota emitida pelo Corinthians na íntegra:

Nesta quinta-feira (20), o técnico Fernando Lázaro deixou o cargo de treinador do Corinthians. O profissional permanecerá no clube, retornando à função de auxiliar na comissão permanente. Os auxiliares Luciano Dias e Thiago Larghi se despedem e não fazem mais parte da comissão técnica.

O Corinthians agradece aos profissionais por toda contribuição nos serviços prestados à instituição e deseja sucesso na sequência das carreiras.