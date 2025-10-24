Após nove meses, Suzano e Vôlei Guarulhos voltam a se enfrentar neste domingo pela Superliga

Após vencer na estreia, o Suzano Vôlei se prepara para um clássico de alta voltagem com cara de reencontro na Superliga. Neste domingo (26/10), a partir das 14 horas, o atual vice-campeão paulista recebe o arquirrival Vôlei Guarulhos BateuBet na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) para o primeiro jogo entre as equipes em nove meses e os ingressos para este duelo com promessa de rivalidade seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).

A troca social de ingressos é gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo na entrada do ginásio para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável, assim como jovens uniformizados do projeto “Futuro Campeão”. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

A partida deste final de semana marca o reencontro entre os rivais que, em virtude da ausência dos guarulhenses no último Campeonato Paulista, não se enfrentam desde janeiro de 2025. Na ocasião, pela Superliga 2024/25, o time suzanense venceu o clube flecha, então “Vedacit Vôlei Guarulhos”, por 3 sets a 2 no palco do embate de domingo. A não realização do Clássico da Grande São Paulo, inclusive, tornou-se raridade ao longo dos últimos anos, visto que apenas entre março de 2023 e janeiro de 2025, foram 12 confrontos no total, com sete triunfos suzanenses e cinco do time treinado por Nery Tambeiro. Agora, um dos duelos de maior rivalidade entre torcidas no voleibol brasileiro voltará a se repetir valendo três pontos no principal torneio do calendário nacional.

Outro aspecto que torna o dérbi ainda mais quente foram os bons inícios de campeonato dos dois times que, em casa, fizeram sua parte na rodada de abertura da liga. Na última quarta-feira (22/10), o Suzano começou o campeonato com triunfo por 3 sets a 0 sobre o Viapol Vôlei, de São José dos Campos (SP), ao passo que o BateuBet precisou do tie-break para vencer o Itambé Minas em sua estreia no Ginásio da Ponte Grande, em jogo realizado na noite de quinta-feira (23/10).

O técnico do Suzano, Cezar Douglas, viverá seu primeiro dérbi no comando da equipe do Alto Tietê, mas o treinador afirmou que o trabalho e o foco na preparação seguem sendo os mesmos em relação à estreia contra o time de São José. “Claro que o fato deste jogo ser um clássico também gera um aspecto diferente no anímico, ninguém quer perder um jogo como esse, mas a mentalidade de fazer um bom jogo e conquistar os três pontos, acima de tudo, é igual a de todos os compromissos. Sendo em uma tarde de domingo, um horário até incomum no vôlei brasileiro, tenho certeza de que a nossa torcida vai encher a Arena e fazer a diferença para sairmos vencedores”, elaborou.

O Clássico da Grande São Paulo entre Suzano e Vôlei Guarulhos BateuBet pela 2ª rodada da Superliga acontece neste domingo (26/10), às 14 horas, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) e a partida terá transmissão ao vivo do sportv2 e da Volleyball TV.