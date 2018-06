Após oficializar saídas e renovações, Mogi Basquete apresenta Cafferata como 1º reforço da temporada

O armador Enzo Cafferata é o primeiro reforço do Mogi Basquete para a temporada 2018/2019. O argentino, que jogou o último ano pelo Banrisul/Caxias do Sul, teve médias de 9,3 pontos, 2,2 rebotes, 2,1 assistência e 9,1 de eficiência por jogo no NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). As atuações do camisa 42 lhe renderam ainda uma indicação ao prêmio de Melhor Sexto Homem da competição.

“Espero fazer uma temporada boa, de superação constante e também somar a essa mentalidade que o time tem de brigar por coisas importantes. Tem um líder no banco que é o Guerrinha e jogadores experientes e inteligentes, como Shamell, como Filipin, que é bom fora e dentro de quadra, e Fabricio, que joga com intensidade. A expectativa é muito grande”, destaca Cafferata.

A escolha pelo armador, segundo o técnico Guerrinha, foi feita não só com base nas estatísticas e perfil do jogador, mas também pensando na forma que a equipe irá atuar na temporada. “É um jogador com as características do jogador argentino. É muito aguerrido, muito forte na parte defensiva, joga coletivamente e sabe executar bem a sua função. Foi muito bem escolhido e estudado, não só na parte de estatística, mas principalmente pelo perfil da equipe e da nossa necessidade. Esperamos que ele desenvolva um bom basquetebol no nosso time, que terá um novo formato de jogar coletivamente, como ele desenvolveu no Caxias e em outras equipes”, ressalta o treinador.

Enzo Cafferata tem 30 anos, começou a carreira na Argentina e passou pela Colômbia antes de chegar ao Brasil para jogar por Osasco, Minas Tênis Clube, Liga Sorocabana e Caxias do Sul. O argentino disputou três edições do NBB Caixa pelas últimas três equipes.

Renovações e saídas

O Mogi Basquete já oficializou as saídas dos alas-pivôs Tyrone Curnell, que deve jogar na Argentina, e Wesley Sena (sem clube), dos armadores Patrick Carioca (sem clube), Larry Taylor, que voltou para o Sendi/Bauru, e Vithor Lersch, contratado pelo Vasco da Gama, do ala Jimmy Dreher, que acertou com o Sesi/Franca, e do pivô Caio Torres, ainda sem clube. Renovaram por mais uma temporada com a equipe mogiana os alas Shamell Stallworth e Guilherme Filipin, os alas-pivôs Fabricio Russo e José Carlos, e o ala-armador Guilherme Lessa. Ainda nesta semana, o clube irá divulgar novos nomes que farão parte da equipe para o próximo ano.

Apresentação para o Paulista

O grupo começará a temporada realizando exames físicos no dia 4 de julho, no NAR (Núcleo de Alto Rendimento Esportivo), em São Paulo. Os treinos táticos e técnicos no Ginásio Hugo Ramos começam no dia 5 como preparação para a estreia no Campeonato Paulista, que será contra a Liga Sorocabana/Uniso, dia 28, às 19h, em Sorocaba. Veja a tabela abaixo.

Tabela do Paulista

28 de julho - 19h – Liga Sorocabana/Uniso X Mogi das Cruzes/Helbor

1º de agosto - 19h30 – Sendi/Bauru X Mogi das Cruzes/Helbor

4 de agosto - 19h - Mogi das Cruzes/Helbor X América

9 de agosto - 19h30 - Osasco X Mogi das Cruzes/Helbor

13 de agosto - 19h30 – Paulistano/Corpore X Mogi das Cruzes/Helbor

16 de agosto - 20h10 - Mogi das Cruzes/Helbor X Sesi/Franca

18 de agosto - 19h - Mogi das Cruzes/Helbor X Corinthians

20 de agosto - 20h - Mogi das Cruzes/Helbor X Pinheiros

23 de agosto - 20h - São José X Mogi das Cruzes/Helbor

25 de agosto - 19h - Mogi das Cruzes/Helbor X Liga Sorocabana/Uniso

30 de agosto - 19h30 - Pinheiros X Mogi das Cruzes/Helbor

1º de setembro - 19h - Mogi das Cruzes/Helbor X Sendi/Bauru

7 de setembro - 18h - Mogi das Cruzes/Helbor X Paulistano/Corpore

11 de setembro - 20h - Corinthians X Mogi das Cruzes/Helbor

13 de setembro - 20h - Mogi das Cruzes/Helbor X São José

15 de setembro - 19h - Mogi das Cruzes/Helbor X Osasco

20 de setembro - 19h30 - América X Mogi das Cruzes/Helbor

22 de setembro - 18h – Sesi/Franca X Mogi das Cruzes/Helbor