Após perder na estreia, Usac busca se reabilitar diante do União ABC-MS nesta segunda-feira

O Usac busca nesta segunda-feira, 6, um resultado positivo para se manter vivo na Copa São Paulo. O time local vai encarar o União ABC-MS. A partida está marcada para ocorrer às 13 horas, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão.

Um possível revés pode decretar matematicamente a eliminação do time suzanense. Na estreia, o Usac perdeu para o São Raimundo-RR por 3 a 0. A derrota marcou a demissão do técnico Felipe Freitas. O treinador comandou tanto o time principal quanto o sub-20, tendo um retrospecto de três vitórias, um empate e 10 derrotas, um aproveitamento de 23,9% dos pontos conquistados. A diretoria do clube suzanense contratou Sérgio Veloso para substituí-lo.

Por outro lado, o União ABC-MS também briga para se manter vivo no torneio. O time mato-grossenses foi goleado pela Chapecoense por 5 a 1, na primeira rodada da Copinha. O desafio da equipe é tentar reverter o placar, já que o saldo de gols sofridos é maior ao do adversário desta segunda-feira.

Em eventual empate, o Usac ainda terá uma chance de se classificar para segunda fase da Copa São Paulo. Mas, a equipe local terá pela frente a Chapecoense-SC. A partida será na quinta-feira, 9, às 15h15.