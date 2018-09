Arena Suzano pode receber evento oficial da Federação Paulista de Jiu Jitsu

A Arena Suzano, localizada nas dependências do Parque Municipal Max Feffer, pode receber em 2019 eventos oficiais da Federação Paulista de Jiu Jitsu. O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Otávio de Almeida Júnior, ao prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), durante visita técnica realizada no espaço.

A monitoria às instalações também foi acompanhada pelo secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marín Júnior; pelo diretor da pasta, o judoca Marco Aurélio Trinca; pelo vice-presidente da Federação de Judô, José Jantália; e pelo diretor técnico da Federação de Jiu Jistu, Francisco Pitta.

Na oportunidade, a comitiva paulista conheceu a quadra, os vestiários e as salas que abrigam aulas de Jiu Jitsu, oferecidas para mais de 250 crianças e adolescentes por meio do Projeto Bonsai, entidade conveniada à Prefeitura de Suzano e que tem à frente o professor Ângelo Máximo Leite de Oliveira.

Para Almeida Júnior, é gratificante conhecer uma cidade que atende tantas crianças e que tem um apoio tão forte do chefe do Executivo. “Quero manifestar minha surpresa ao encontrar um prefeito tão próximo ao Esporte e que veio nos recepcionar. Inclusive, destaco que não há um ginásio tão completo e moderno como este na capital. Vejo uma arena com uma estrutura de primeira e com um excelente espaço para nos atender. Será uma honra trazer os eventos da Federação para Suzano”, elogiou.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi colocou a cidade à disposição da entidade para sediar os eventos estaduais de Jiu Jitsu. “Fico feliz com o reconhecimento da Arena Suzano pela Federação. É muito importante para nós potencializarmos nosso esporte e abrigarmos eventos de grande porte, que resultam na potencialização do Turismo e engaja nossos jovens a praticarem mais esportes”, disse.

A Federação Paulista de Jiu Jitsu garantiu que vai estudar a melhor data para realização de uma competição em Suzano já no próximo ano e, posteriormente, deverá marcar uma agenda com a prefeitura para oficializar as tratativas.