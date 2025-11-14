Arena Suzano recebe apresentações esportivas neste domingo

A Arena Suzano, localizada no interior do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 Jardim Imperador), será palco neste domingo (16/11) do "Dia D" da Associação de Desporto do Alto Tietê (Adat), atividade gratuita e apoiada pela Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano. O evento visa celebrar e apresentar as atividades esportivas desenvolvidas ao longo de 2025, com uma programação diversificada que ocorrerá das 8 horas às 14h30.

Os presentes poderão acompanhar, a partir das 8 horas, as primeiras atividades do evento, que contará com apresentações de judô e a "Oficina Corporal", iniciativa promovida pela Prefeitura de Suzano que incentiva o bem-estar e a prática esportiva por meio de aulas de pilates, danças, circuito funcional e aulas de dança. A proposta é envolver o público em um ambiente de movimento e integração desde o início da programação.

A abertura oficial está prevista para as 10 horas e, em seguida, o público poderá prestigiar diversas apresentações ao longo do dia, incluindo balé e ginástica rítmica (10h30), ginástica artística (11h30), atletismo (12h30), capoeira (13h30) e basquete (14h30). A expectativa é de que a atividade reúna um público rotativo de cerca de 3 mil pessoas, além de mil alunos das modalidades que irão se apresentar.

Durante a abertura, as autoridades e os convidados também terão a oportunidade de conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido pela Adat que, atualmente, atende cerca de 1,6 mil alunos nas seis modalidades que serão apresentadas. A entidade é parceira da prefeitura e tem papel fundamental na promoção do esporte e da inclusão social no município.

O secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, ressaltou que o evento vai muito além das apresentações esportivas. "O 'Dia D' representa o trabalho da Adat em parceria com a pasta, levando o esporte para todos os cantos da cidade e fortalecendo os laços entre comunidade, professores e alunos. É um dia para prestigiar os atletas da região", disse.