Arena Suzano receberá quatro partidas do Campeonato Paulista de Vôlei

A Arena Suzano foi confirmada nesta quinta-feira (10/08) como palco de quatro partidas do Campeonato Paulista de Voleibol. O ginásio municipal será a casa do Suzano Vôlei no certame e, segundo a tabela divulgada pela Federação Paulista de Volleyball (FPV), o duelo de estreia acontece no próximo dia 19 (sábado), às 19 horas, quando o time treinado pelo técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo, enfrenta o Climed Atibaia.

Com exceção da partida de estreia, todos os jogos no ginásio suzanense serão disputados às 18 horas, sempre aos sábados. A terceira rodada será realizada no dia 2 de setembro, quando o Suzano Vôlei faz o clássico regional contra o Vedacit Vôlei Guarulhos, ao passo que no final de semana seguinte, no dia 9, os suzanenses recebem o Vôlei Futuro de Araçatuba. O último jogo da equipe enquanto mandante na primeira fase ocorrerá no dia 23, contra o Vôlei Renata, de Campinas.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, destacou a tradição da cidade no voleibol, afirmando que Suzano estará na torcida pelo clube local. “Somos a cidade com o maior número de títulos paulistas e uma história rica que vem sendo revivida com o Suzano Vôlei. Esperamos grandes espetáculos na nossa Arena, tanto em quadra quanto na arquibancada”, disse.

Por sua vez, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, afirma que a entrada para os jogos do Suzano Vôlei no Campeonato Paulista será condicionada pelas trocas sociais. “Ao longo da última temporada, nossa parceria com o Suzano Vôlei angariou mais de 20 toneladas de alimentos não perecíveis, o que mostra que o clube é um importante agente social na cidade. Em breve estaremos divulgando a troca de ingressos sociais para as primeiras partidas”, pontuou.

Já o prefeito Rodrigo Ashiuchi ressalta que após uma temporada de grandes feitos, o Suzano Vôlei deve lutar por títulos no biênio 2023/2024. “Depois de chegar a todas as semifinais possíveis, atingir uma média de público na casa das 3 mil pessoas por jogo e revitalizar a paixão desta cidade pelo esporte, o Suzano Vôlei, junto com a nossa Arena, representa o orgulho de representar nossas cores, algo que os munícipes e torcedores já abraçaram. Estaremos todos na torcida pelo sucesso desta equipe”, pontuou.

Campeonato Paulista 2023

O torneio organizado pela Federação Paulista de Volleyball é considerado o mais competitivo certame estadual de todo o País, tendo a participação de cinco clubes presentes na Superliga Nacional, equivalente à primeira divisão da modalidade no Brasil.

Até os dias de hoje, a cidade de Suzano detém o recorde de maior número de títulos conquistados, somando dez campeonatos entre 1992 e 2009. Em atividade desde agosto de 2021, busca seu primeiro troféu estadual e, para isso, enfrenta a concorrência do atual tricampeão, Vôlei Renata, bem como dos rivais Vedacit Vôlei Guarulhos, Farma Conde Vôlei São José dos Campos e Sesi-SP. Os outros participantes são Vôlei Futuro, Super Vôlei Santo André e Climed Atibaia.