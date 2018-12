Arena Suzano sedia 4ª edição do Futsal Solidário

A Arena Suzano vai sediar a 4ª edição do Futsal Solidário, que será realizada no dia 13 de dezembro (quinta-feira), a partir das 18 horas, com a participação de vários atletas de alto rendimento da modalidade. A organização é do professor de educação física e treinador de futsal Wanderlei Averaldo e conta o apoio da Prefeitura de Suzano.

Para o evento, estão previstas partidas com atletas mirins nas categorias de base sub-8, sub-10, sub-12 e sub-14. Todos fazem parte de escolinhas de futsal, inclusas em projetos sociais. A programação também contará com o "Jogo entre Amigos". São disputas entre atletas do município que já vivenciaram o Futsal profissionalmente ou de forma amadora.

O evento tem como atração principal o "Jogo das Estrelas". Será às 20 horas e contará com 35 atletas, entre eles grandes nomes do Futsal como Leandrinho, Índio, Pula, Maurício Cordeiro, Rogério R9, Caio, André Bié, Goda, Vander Carioca, Tatu, entre tantos outros.

Já no intervalo do jogo principal, o público poderá contar com uma demonstração de futebol de amputados entre Corinthians/Mogi e Instituto Só Vida. Haverá a participação do atleta Rogério R9, que atualmente faz parte do time de Mogi das Cruzes e da seleção brasileira.

Ainda estão programadas apresentações de artes marciais e outras modalidades como vôlei e handebol, com alunos da Associação Santana de Parnaíba de Apoio ao Jovem (ASPAJ), que funciona em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

A Arena Suzano fica nas dependências do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). Para a entrada é solicitado um quilo de alimento não-perecível – exceto sal e açúcar –, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.