Arena Tabamarajoara ganha academia ao ar livre e quadra de areia

A Arena Esportiva Tabamarajoara ganhou uma academia ao ar livre e uma quadra de areia para prática de voleibol. O espaço havia sido inaugurado em 25 fevereiro e já contava com uma quadra de futebol society, de basquete 3x3 e uma pista de caminhada. As novidades chegam para incrementar o ambiente que serve à população da região sul da cidade.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi, que visitou o local no último domingo (07/05), ressaltou a importância da areninha aos residentes da área. “Democratizar o lazer e o esporte também é um caminho para garantir uma melhoria na saúde da região, pois estaremos oferecendo uma opção para combater o sedentarismo. O ponto recebe manutenção e zeladoria constante, pois seguimos sempre trabalhando pela cidade”, postulou.

Logo depois da inauguração dos espaços esportivos, ocorreu a 1ª Corrida Solidária do bairro, que partiu da própria areninha e depois percorreu as ruas próximas. Além do prefeito, também estiveram presentes o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi; o vereador Jaime Siunte; o diretor da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Josias Ferreira da Silva, o Josias Mineiro; e o ex-goleiro do Palmeiras, Sérgio Luís de Araújo.