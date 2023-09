Arthur Elias, do Corinthians, é o novo técnico da seleção brasileira feminina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou, nesta sexta-feira (1°), a nova comissão técnica que estará à frente da Seleção Brasileira Feminina de Futebol pelos próximos quatro anos, visando não só os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, como também a Copa do Mundo de Futebol Feminino FIFA 2027.

O nome escolhido foi o de Arthur Elias. O treinador de 42 anos estava no Corinthians, onde foi quatro vezes campeão brasileiro (2018, 2020, 2021 e 2022), três vezes campeão da Libertadores da América (2017, 2019 e 2021) e três vezes paulista (2019, 2020 e 2021).

"Tenho certeza de que poderemos em pouco tempo mudar a realidade do futebol feminino no Brasil. A minha missão é trazer resultado já a curto prazo, nos Jogos Olímpicos. A seleção brasileira precisa voltar a ser protagonista mundial", disse o novo treinador.

A escolha do novo nome que vai comandar a Seleção Feminina se intensificou após conversas do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, com os seguintes profissionais: Arthur Elias, do Corinthians; Rosana Augusto, do Red Bull Bragantino e Emily Lima, técnica da Seleção Feminina Peruana.