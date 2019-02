Ashiuchi anuncia Copa Suzano com 96 clubes da cidade

O prefeito Rodrigo Ashiuchi anunciou na noite desta segunda-feira (18), durante reunião com representantes de 96 clubes da Liga Municipal de Futebol, a realização da Copa Suzano. A competição, que foi criada em alusão aos 70 anos de emancipação político-administrativa da cidade, terá início em 2 de abril. A expectativa é que os jogos ocorram semanalmente até o mês de novembro no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, no Jardim Colorado.

Organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e pela Liga Municipal de Futebol, o campeonato terá, inicialmente, quatro divisões – Especial, 1ª, 2ª e 3ª – com 96 clubes amadores no total. Nesta primeira etapa, os times jogarão às quartas e quintas-feiras, às 19 e às 21 horas, no Suzanão, no esquema “mata-mata”, em suas respectivas divisões, até sobrarem quatro em cada.

Na fase dois da “Copa Suzano”, os 16 melhores serão divididos em quatro chaves, onde haverá disputas em turno único, com três jogos para cada time. “Vamos criar quatro grupos nesta etapa, colocando um time de cada divisão. Eles vão jogar entre si e o melhor de cada chave vai para semifinal. Os vencedores farão a final. Todos os clubes receberão medalhas de participação”, informou o secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior.

Em sua fala, o chefe do Executivo enalteceu a importância de os times ocuparem os espaços públicos destinados às práticas esportivas. “A Secretaria Municipal de Esportes sempre estará à disposição da Liga Municipal para a promoção de atividades e eventos. Suzanão, Portelão, Arena e nossas quadras poliesportivas no (Parque) Max Feffer foram feitas e são mantidas para o uso dos clubes e da população”, afirmou.

Além disso, Ashiuchi destacou a parceria da prefeitura com a Liga Municipal, principalmente, por meio de projetos sociais que abrangem mais de 3 mil crianças. “Agradeço aos clubes que disponibilizam seus espaços para as atividades com a criançada. Acredito que o esporte é um dos pilares da boa formação dos cidadãos”, disse.

Realizado no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o encontro também contou com a participação vice-prefeito Walmir Pinto, do secretário municipal de Governo, Said Raful, da presidente da Câmara de Suzano, Gerice Lione, e dos vereadores Marcos Antonio dos Santos, Max Eleno Benedito e José Silva de Oliveira. O assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos, e o presidente da Liga Municipal, Marcelo Menezes, também acompanharam as tratativas.