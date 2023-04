Ashiuchi se reúne com presidente da Federação Paulista de Futebol

O prefeito Rodrigo Ashiuchi se encontrou durante a manhã desta quinta-feira (06/04) com o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Bastos, na sede da entidade, no bairro Barra Funda, zona oeste de São Paulo, para tratar do desenvolvimento da modalidade em Suzano. O chefe do Poder Executivo suzanense esteve acompanhado do secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; e do presidente do União Suzano Atlético Clube (Usac), Fábio Souza.

Na ocasião, a reunião tratou de ações para potencializar o desenvolvimento do esporte na cidade, incluindo a filiação dos clubes profissionais locais, caso do Usac e do Esporte Clube União Suzano (Ecus); a participação do município como sede nas três últimas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão; e a participação em futuros campeonatos, como as divisões variadas do Campeonato Paulista.

O encontro também marcou a entrega de 28 bolas, 54 coletes e dez cones ao Usac como parte da campanha “Legado da Copinha”. Desenvolvido pela entidade junto à fornecedora de materiais esportivos Penalty, o projeto objetiva auxiliar instituições e municípios que receberam o maior torneio de categorias de base do Brasil, disseminando a prática esportiva e deixar um legado de incentivo aos jovens atletas locais. Nardinho apontou que os materiais já estão em posse do time para uso em seus projetos.

“A equipe conta com nosso apoio em algumas vertentes, utilizando o estádio Suzanão. Enquanto cidade apoiadora do esporte em geral, Suzano busca desenvolver modalidades diversas e o futebol, uma grande paixão nacional, não fica de fora com o incentivo aos clubes e iniciativas locais, além da busca por trazer competições de peso como a Copinha e o Campeonato Paulista”, destacou.

Por sua vez, Ashiuchi agradeceu o convite e reforçou o compromisso da cidade em desenvolver equipamentos e projetos locais, seja com apoio ou com investimentos. “Agradeço ao presidente Reinaldo e toda a direção pela oportunidade de sediar eventos importantes e trazer avanços à modalidade na nossa cidade. Parabenizo ainda o trabalho do secretário Nardinho com projetos e iniciativas em Suzano, além de desejar muita prosperidade ao Usac do presidente Fábio. Seguimos trabalhando em prol do esporte na cidade”, disse. Também participaram da reunião o vice-presidente da FPF, Mauro Silva, e o diretor-executivo da entidade, Fábio Barbosa.