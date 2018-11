Associação de Judô promove neste sábado 'Feijoada Solidária' para ajudar atleta

Com o objetivo de arrecadar fundos para viagem, ao Equador, da pequena atleta Aline Dias do Nascimento e Silva, de 11 anos, a Associação de Judô Itaquá promove, neste sábado (10), a 'Feijoada Solidária'. O evento será realizado das 10h30 às 15 horas, na Rua Sete Lagoas, 53, Vila Vírginia, em Itaquaquecetuba.

Em pouco mais de três anos, os resultados obtidos por Aline mostram o futuro promissor na arte marcial. Aos 8 anos, ela começou a lutar judô. No ano seguinte, disputou alguns festivais. E, em 2017, a trajetória no esporte começou a ganhar corpo, quando se tornou federada e conquistou os primeiros títulos; bicampeonato no Torneio Central (Alto Tietê); campeã no Inter-Regional (Alto Tietê e ABC Paulista); vice-campeã na Copa São Paulo; campeã no Campeonato Paulista; e campeã no Campeonato Brasileiro de Judô.

Daniel Dias Nascimento Neto, pai da pequena atleta, diz que a filha treina três vezes por semana. "Ela é focada, faz o que gosta. Ela ama o que faz, por isso, a gente tenta incentivá-la. Porém, a gente depende bastante da ajuda das pessoas".

Ao revelar o auxílio de outras pessoas, Neto explica que a filha não tem nenhum tipo de patrocínio. Por isto, as disputas fora dos municípios do Alto Tietê são custeados por amigos, familiares e colegas de treino. "A gente tenta fazer algumas coisas para custear as viagens. Rifas e, agora, a feijoada", explicou.

Viagem

A expectativa é que o evento deste sábado seja o mais promissor possível. Isto porque, o recurso vai ser destinado à viagem de Aline ao Equador. Ela embarca na próxima terça-feira (13) para disputar os campeonatos Panamericano e Sul-Americano. "É uma fortíssima candidata. Ela vai trazer bons resultados ao Alto Tietê. Posso afirmar que ela vai focada", disse Daniel.