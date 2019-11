Associação Suzanense de Surf realiza campeonato

A Associação Suzanense de Surf (ASS), em parceria com Nicoboco, Surfinn e a Barca do Surf, realizou nos dias 23 e 24 de novembro, em Riviera, o 2º Campeonato "Surf Treino Capella 2019".

O evento reuniu participantes de diversas áreas do estado, contando com 10 categorias, entre elas feminino, master e sub-12. Além disso, foi inclusa a categoria Surf Adaptado.

"Surfo desde os 6 ou 7 anos de idade, sempre foi parte da minha história. Quando entro na água é como se não houvessem problemas, não me vejo sem o surf, para mim é mais que um esporte, é a extensão da minha vida. O campeonato foi show de bola, estava com meus amigos, me diverti muito e é claro que entrei para ganhar, mas a vibe de ajudar e ver a vitória do outro também nos deixa feliz. O surf adaptado foi lindo, emocionante ver o sorriso deles subindo na prancha. Isso não tem preço", destacou Davi, campeão da categoria master SP.

Ondas fortes e dia nublado não impediram os competidores de mostrarem confiança, comprometimento e até mesmo divertimento.

O mar não estava fácil, mas a vontade de evoluir era grande, desde os mais pequenos até quem já tem anos de prática.

"Quando cheguei na praia fiquei com medo de não conseguir passar a arrebentação, as ondas estavam grandes e bem longe no outside, mas entrei, fiquei no inside e rolou boas ondas , estava um pouco nervosa e meus pais não puderam ir me assistir, mas olhar para o lado e ver que estava junto de outras garotas que surfam muito bem, ver a coragem e união de todas me incentivou. Esse é meu segundo campeonato e mesmo não ficando no pódio, estou muito feliz ", completou Laura Bahlis, de 16 anos, que disputou a categoria feminina.