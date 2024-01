Aster Itaquá busca virada no último minuto e avança às quartas de final da Copinha

Ainda invicto na Copa São Paulo, o Aster Itaquá segue fazendo história na maior competição de futebol de base. O time venceu, de virada, o Atlético Guaratinguetá e avançou para às quartas de final da competição. O placar ficou em 2 a 1 para o Aster, que enfrenta Botafogo-SP ou Flamengo, que jogam às 19h15.

O Aster saiu atrás após bobeada. O time se defendia muito apenas dentro da área. E foi com Matheus, com chutaço de fora da área, que o Guaratinguetá marcou o primeiro gol, aos 18 minutos.

O Aster Itaquá seguiu firme e manteve a pressão, com bolas lançadas para Gustavinho, camisa 11. O ponta direita driblava muito, mas só conseguiu uma boa jogada aos 47 minutos do primeiro tempo. Já meio lesionado, o ponta recebeu sozinho na ponta, correu, cortou pro meio e chutou. A bola saiu pela linha de fundo. No escanteio, o goleiro Atleticano saiu mal e deixou livre o gol para o zagueiro Vitão cabecear.

O jogo seguiu empatado para o intervalo. Com o calor escaldante, a chuva veio no segundo tempo, o que fez a qualidade do jogo cair. Sem grandes chances para os dois lados, a partida parecia seguir para os pênaltis.

Mas, aos 50 minutos do segundo tempo, depois da batida de falta, Julio Cesar recebe um passe de cabeça e faz o gol no último lance da partida.