Aster Itaquá perde nos pênaltis e é eliminado da Copa São Paulo

O bela história escrita pelo Aster Itaquá na Copa São Paulo de Futebol Júnior acabou nesta sexta-feira após empatar em 1 a 1 no tempo normal e cair na decisão de pênaltis para o Flamengo, em jogo realizado em Osasco.

O time de Itaquá era a sensação da competição, ao avançar em primeiro no grupo e eliminar o Palmeiras.

No jogo desta sexta, a decisão de pênaltis ficou em 4 a 3 para o time da Gávea.

Jogo

O jogo começou melhor para o Aster Itaquá, que fez 1 a 0 logo com 20 minutos de jogo com Gabriel, que chutou de fora da área e acertou o cantinho do gol.

Essas eram as estratégias do Aster, que arriscava mais. Tanto que já havia tentado duas vezes antes.

O Flamengo sentiu e viu o Aster crescer no primeiro tempo. Mas o time não aproveitou as oportunidades.

A partida foi para o intervalo, e na volta o Flamengo melhorou.

Tanto que foi para cima do Aster, que ficou sem reação. Foi então que, logo aos 3 minutos, Jean Carlos cobrou escanteio na cabeça de Weliton, que cabeceia sem chances de defesa.

O Flamengo seguiu melhor na partida, até os 30 minutos. Com a chuva, o time recuou e esperou o apito final.

A partida foi para os pênaltis. As cobranças começaram com o Aster, que também conseguiu disputar os pênaltis do lado em que estava sua torcida. Mas, Dieguinho perdeu. O chute foi bem, mas Lucas Furtado, goleiro, defendeu.

Na sequências os times acertaram suas cobranças. Foi então, com o placar em 4 a 3, que a decisão foi para a última cobrança. Se o Aster fizesse, precisava defender o próximo chute do Flamengo para seguir. Mas Gabriel chutou fraco e Lucas Furtado fez a defesa.

O Aster se despede da competição nas quartas de final.