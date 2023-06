Atleta de Itaquá busca apoio para disputar torneio de Taekwondo

Aos 11 anos, Nicollas – que é do Recanto Mônica, em Itaquaquecetuba - superou crises de bronquite e hoje é exemplo para muitos que desejam alcançar um objetivo no esporte. Em pouco tempo, o jovem taekwondista foi campeão paulista de sua categoria neste ano e possui um terceiro lugar no Grand Slam 2023.

Tudo começou com uma recomendação dos médicos, para que o garoto praticasse esportes. A família descobriu, na escola do menino, que havia aulas de taekwondo no bairro e resolveram colocá-lo. Nicollas se desenvolveu, deixou de ter crises de bronquite e, desde setembro de 2020, se dedica ao esporte.

O ponto mais alto até agora desta trajetória é o Campeonato Brasileiro. O adolescente precisa de apoio para ir até Fortaleza e, por isso, a família busca patrocínios para que o jovem represente o estado de São Paulo na competição. “Estou muito orgulhosa. Eu já não aguentava mais as crises de bronquite. Ele é muito esforçado, não gosta de faltar nos treinos, pode estar chovendo, frio, ele sempre vai”, contou Cleia Pereira Moreira, mãe de Nicollas.

Ela tem feito rifas para conseguir custear a viagem do garoto, mas sabe que a missão é difícil.

“Pesquisei apenas as passagens e, só uma, custa R$ 952. Ele não pode ir sozinho, então não será só uma passagem. Isso sem contar os custos de hospedagem e alimentação. São altos”, lamentou a mãe.

Para apoiar o jovem, basta entrar em contato pelo Instagram dele: @nicollasmoreira_tkd, ou ligar para a mãe dele no: 11 97125-1108.

O mestre dele é Cleiton Cezar da Silva, da Academia Esporte Clube Fúria Suzano.

