Atleta de kickboxing passa mal e morre após luta em Mogi

O lutador de kickboxing Rafael Beiton, de 31 anos, morreu, no Hospital Luzia de Pinho Melo, após passar mal depois de participar de uma luta, em Mogi das Cruzes. O atleta de Recife, no Pernambuco, veio à região para disputar um torneio. A morte do atleta recifense foi confirmada pela Polícia Civil.

Beiton teve mal súbito nessa segunda-feira à noite (11). O desconforto teria vindo após uma luta. A irmã do atleta o socorreu ao hospital. O lutador ficou hospitalizado algumas horas, mas não resistiu e morreu. A morte pode ter ocorrido por causa de um grave traumatismo cranioencefálico. A confirmação só deve sair com exame necroscópico.

O caso foi registrado como morte suspeita e segue sob investigação.