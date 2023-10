Atleta de Suzano conquista medalha de prata em campeonato de Crossfit em Ubatuba

Anita treina Crossfit há três anos e segue uma rotina diária de treinos em uma academia de Mogi das Cruzes. “Dedico esta medalha a todas as pessoas que sempre me incentivaram e acreditaram no meu potencial. Em especial, ao meu treinador Camillo Toledo”, disse.

O campeonato contou com mais de 200 atletas nas categorias Teen (feminino e masculino); Iniciantes (feminino e masculino); Scaled (feminino e masculino); Master Misto 70+ e RX misto.

A atleta suzanense, Anita Turcato, de 16 anos, conquistou neste final de semana a medalha de prata na 7ª edição do campeonato de Crossfit Spirit of Wod Vale, que aconteceu em Ubatuba. Ela disputou na categoria Teen com outras 14 atletas.