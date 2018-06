Atleta de Suzano, Marcela de Paiva participa do Ironman Brasil

A atleta suzanense Marcela Takabatake de Paiva, de 36 anos, participou de uma das etapas do Ironman Brasil, que foi realizada no final de maio em Florianópolis. Ao todo, foram 13 horas e 31 minutos de prova, que incluiu 3,8 quilômetros (km) de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida. Essa foi à primeira participação dela na competição.



Dedicada aos treinamentos, realizados todos os dias da semana, Marcela foi com ótimas expectativas para encarar a extensa prova. E se saiu bem. Os 3,8 km de natação foram praticados em uma hora e 12 minutos. Já o 180 km de ciclismo ela fez em quase sete horas. Por fim, os 42 km de corrida foram realizados em um pouco mais de cinco horas.



Satisfeita com o resultado, a atleta disse que se superou em cada prova. "Foi uma satisfação muito grande finalizar a prova. Amigos e familiares viram o vídeo e perceberam o quando eu estava emocionada, pois foi bem difícil completar a prova. Precisei-me de dedicar e abrir mão de muitas coisas", enfatizou.

Agora, Marcela continuará praticando competições nacionais de triathlon, que inclui as três modalidades esportivas do Ironman.



"Vou focar nas provas com distâncias mais curtas, chamadas de sprint. São 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida", explicou. Na carreira, a suzanense já participou de outras provas importantes, como por exemplo, do Ironman 70.3 do Rio de Janeiro, do Long Distance em Pirassununga e Troféu Brasil de Triathlon de Santos.