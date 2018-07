Atleta ferrazense ganha medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Kickboxing 2018

O Secretário de Juventude, Esporte, Turismo e Qualidade de Vida de Ferraz de Vasconcelos, Francisco Pereira de Brito, o Dr. Tico, recebeu hoje, quarta-feira, a visita do atleta ferrazense Haiallas Andrade de Sousa, conhecido como “El Loco”. O lutador de Kickboxing trouxe a notícia de que participou o Campeonato Brasileiro de Kickboxing e que de 5 lutas, venceu 4 e perdeu apenas uma e sagrou-se vice-campeão brasileiro no evento que ocorreu entre os dias 4 e 8 de julho, em Maringá, no Paraná.

De acordo com Haiallas, sua preparação, tanto física como psicológica, para o campeonato foi construída há pelo menos quatro meses. Ainda segundo o atleta, um dos fatores que mais o motivou foi o suporte da Prefeitura Municipal. “Ter o apoio da Secretaria de Esporte foi importante e me deu mais força para eu lutar e trazer o título de vice campeão brasileiro para cidade”, disse o atleta.

O titular da pasta, Francisco Pereira de Brito, disse esse título vem para somar ainda mais o esporte do município . “O Haialass é um lutador de ponta, que desde quando assumimos a Secretaria, nos procurou, e apresentamos ele ao prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, que como apoiador do esporte que é, deu toda força. ”, disse Brito. E agora aproveitamos para parabenizar o Hailla por ser medalha de prata no campeonato brasileiro,” frisou o secretário.

O apoio ao Kickboxing, segundo o secretário, também é uma forma de impulsionar a prática de esportes não tradicionais. “Estas modalidades alternativas devem ser apoiadas pela administração, e é neste sentido que estamos trabalhando”, finalizou o titular.

Haiallas já foi duas vezes campeão brasileiro, campeão pan-americano, sulamericano, paulista, campeão da Copa Brasil e Copa São Paulo de Kickbopxing, duas vezes campeão estadual,e agora vice-campeão brasileiro, e este ano também vai representar Ferraz nos Jogos Abertos.

Hailla com esse título foi classificado para disputar o campeonato panamericano que acontecerá em Cancún no México em outubro desse ano.