Mogiano, bicampeão paralímpico, morreu nesta quarta após sofrer infarto

O mogiano e atleta olímpico de 39 anos, Dirceu José Pinto, morreu nesta quarta-feira após sofrer um infarto agudo no miocárdio. Ele é dono de quatro outros olímpicos no esporte conhecido como bocha.

Duas medalhas foram consquistadas em 2008, nas Paraolímpiadas de Pequim; mais duas nas Paraolímpiadas de Londres - pelas categosrias simples e duplas. Nos jogos do Rio, em 2016, conquistou uma medalha de prata na categoria em equipe.

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) emitiu uma nota de pesar sobre o falecimento do atleta.

Nota

É com extremo pesar que o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) comunica o falecimento do atleta Dirceu Pinto, da bocha paralímpica, que morreu nesta quarta-feira, dia 1º, em Mogi das Cruzes (SP).



Atleta da Associação Desportiva de Mogi Das Cruzes (ADMC), Dirceu Pinto foi vítima de problemas cardíacos, segundo informações preliminares da família à ANDE (Associação Nacional de Desporto para Deficientes), entidade da qual era atleta filiado.



Nascido em Francisco Morato, na Grande São Paulo, Pinto era bicampeão paralímpico da modalidade, com quatro medalhas de ouro nos Jogos de Pequim 2008 e Londres 2012, no simples e nas duplas, além de uma prata por equipes nos Jogos Rio 2016. Também conquistou dois ouros no Mundial de 2010 e uma prata no Mundial de 2014.



Dirceu, que teve uma distrofia muscular na região da cintura (coxa e abdômen), competia pela classe BC4, para atletas cadeirantes que não recebem assistência durante as partidas.



O CPB envia seu mais profundo sentimento à família e amigos enlutados e compartilha da dor e da tristeza com os mesmos.