Atleta poaense disputará campeonato estadual de Judô

O atleta poaense Vitor Lima dos Reis, de 14 anos, aluno do projeto “Escolinha de Judô” promovido pela Secretaria de Educação na Escola Municipal de Ensino básico (Emeb) Heitor Gloeden e pela Associação Mirai de Judô, conquistou a classificação para o Campeonato Paulista aberto por faixas, da Federação Paulista de Judô.

O jovem que é um dos primeiros inscritos do projeto iniciou a prática esportiva aos nove anos e garantiu a classificação para o torneio estadual, após conquistar a medalha de bronze no campeonato “Open Ajinomoto Divisão Aspirante”, realizado no último sábado (20/05).

“O Vitor é um aluno muito aplicado dentro da sala de aula e no esporte não está sendo diferente. Parabenizo a ele pela classificação para o campeonato estadual. Com a recente atuação dele estamos confiantes de que ele consiga outros bons resultados na modalidade”, disse a chefe da Pasta, Simone Lacerda.

O “Projeto Escolinha de Judô” promovido através da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Associação Mirai de Judô e intermediado pelo professor, Monsueto Neto, atende atualmente 110 jovens, entre crianças e adolescentes, sendo alunos e ex-alunos da rede municipal de ensino, com a faixa etária de quatro a 19 anos.

“Somar o esporte com a educação é garantir maior desenvolvimento social para os jovens de Poá. Este projeto é uma ótima iniciativa para os alunos praticarem o Judô e representarem nossa cidade em diversas competições da modalidade”, ressaltou a secretária.