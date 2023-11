Atleta suzanense conquista prata em torneio interestadual de judô

A atleta suzanense Laura Cruz, de 10 anos, garantiu a medalha de prata no Campeonato Meeting Interestadual de Judô, realizado entre os quinta-feira e domingo (02 e 05/10) na Arena Marejada em Itajaí (SC). Representando a cidade, o Estado e a Associação de Judô Kyoei, entidade esportiva conveniada com a Prefeitura de Suzano, ela enfrentou três adversárias nas fases finais para chegar à decisão.

Durante o torneio, Laura bateu a paranaense Enila Vieira nas oitavas, a catarinense Julia Neotti nas quartas e a paulista Luna Moreira nas semifinais. Na última luta da competição, ela acabou sendo superada pela gaúcha Georgia Franzoi, que levou o ouro.

Apesar de não ter alcançado o lugar mais alto do pódio, o desempenho e a trajetória da atleta são motivos de orgulho para a coordenadora técnica da associação, a sensei Vanessa Billard. Para ela, a dedicação, a disciplina e a humildade da judoca a levarão a vitórias no ano que vem. “Ela é muito esforçada e se dedica ao máximo para conseguir bons resultados ao observar outros lutadores e buscar novos golpes. Em janeiro voltamos aos treinos e em março começam os campeonatos, tenho certeza de que ela vai trazer grandes resultados para Suzano. Estou orgulhosa, valeu muito a pena o esforço dela”, cravou Vanessa, que acompanhou de perto o torneio junto com o professor da entidade, Valmir Gomes.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi também parabenizou Laura e o trabalho realizado pela associação e pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. “É muito bom ver que nossa cidade está sendo bem representada no judô, a medalha de prata conquistada pela Laura é prova disso e do grande trabalho realizado pela Associação de Judô Kyoei e pela nossa Secretaria de Esportes e Lazer, que tem à frente o secretário Arnaldo Marin Junior. Torcemos para que a Laura e os demais alunos alcancem voos mais altos nas próximas competições”, concluiu.