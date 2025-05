Atleta suzanense leva prata no Campeonato Paulista de Judô Sub-18

Os atletas da Associação de Judô Kyoei, entidade conveniada com a Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano, participaram da final da Copa Paulista de Judô Sub-18, conquistando o segundo lugar em um dos torneios mais disputados do Brasil. A competição ocorreu no último sábado (24/05), em Itapecerica da Serra, e reuniu 260 atletas de diferentes lugares do Brasil.

O judoca que garantiu a medalha de prata foi Kauã Henrique Borges Okuda. Ele demonstrou destaque durante a competição, se tornando o segundo maior atleta de toda a Federação Paulista de Judô (FPJudô) na modalidade da competição. O torneio é um dos mais tradicionais e importantes do calendário esportivo de São Paulo e abrange diversas categorias e faixas etárias.

Além do medalhista, o torneio contou com a participação dos senseis Vanessa Billard e Valmir Gomes, que tiveram participação ativa, incentivando e preparando o finalista para o pódio.

Coordenadora técnica da Kyoei, Vanessa destacou o desempenho do atleta durante a luta. “Graças ao esforço e à dedicação do Kauã, sua próxima competição será em nível nacional. A Kyoei disputará o Campeonato Brasileiro de Judô (CBJ), onde ele terá a oportunidade de representar a equipe e mostrar todo o seu potencial”, disse Vanessa.

O secretário municipal de Esporte, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, parabenizou o atleta e destacou como a modalidade vem crescendo. “O judô vem ganhando espaço como uma das modalidades mais competitivas do Brasil, e os judocas da Kyoei estão crescendo juntos. Garantir o pódio em uma competição de nível federal não é para qualquer um. Parabéns aos atletas pelas conquistas e parabéns à associação, que transforma a vida de diversos jovens por meio do esporte”, destacou o chefe da pasta.