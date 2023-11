Atleta suzanense viaja para o Peru para disputar o Sul-Americano

A atleta suzanense Letícia Calazans irá viajar para Lima, capital do Peru, por conta da disputa do Sul-Americano, que acontece entre os dias 18 e 26 de novembro. Ela irá participar de, pelo menos três categorias individuais, podendo correr também no revezamento com quatro atletas.

Letícia irá correr os 400 metros rasos, 800 metros rasos e 1.500 metros rasos. No ano passado, ela esteve entre as sete melhores da América do Sul e irá ao Peru buscando melhorar sua colocação. “Esse ano eu mergulhei de cabeça. Me preparei o ano todo para esse momento. Todos os atletas procuram o 1º lugar, mesmo existindo uma infinidade de variedades. Este ano eu me dediquei, todo esse período, para o 1º lugar. É por ele que eu vou brigar”, disse a atleta.

Das três provas que deve participar, Letícia expõe que se sente mais à vontade é a de 400 metros rasos. “É a que vai ser mais competitiva. Dentro do atletismo, a gente costuma falar que não é você que escolhe a modalidade e sim o contrário. Às vezes você quer fazer uma prova, mas não consegue por conta do esforço necessário. Mesmo assim, estou muito preparada para as três modalidades”.

Além das modalidades individuais, a suzanense pode disputar as provas de revezamento, mas por alguns fatores não tem certeza. “A gente fica à disposição do país para fazer essa prova, porque durante a competição pode acontecer uma lesão e uma série de outros fatores que te impeçam de fazer o revezamento. Eu estou cotada para participar do revezamento, mas não posso afirmar, porque eu tenho todas as provas para fazer e elas exigem muito do corpo. Geralmente é decidido no final os participantes do revezamento”, explica.

A atleta disse que representar Suzano nessas competições “é uma honra” e uma sensação “indescritível”. “É uma emoção muito grande. Você leva, junto com você, todos os olhares, todas as esperanças e o que você desperta no próximo”.

Letícia, que também é professora, se tornou referência para seus alunos. “Eles ficam na expectativa das minhas corridas. Com essas trajetórias você se torna uma referência de que a persistência gera resultado. É muito significativo e importante. Isso desperta neles a vontade de também chegar lá e conquistar seus objetivos. Eles festejam, me mandam mensagens e muitos querem praticar esporte e seguir nessa carreira”, conta.