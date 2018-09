Atletas da Crossfit Suzano são campeões no ‘Hard Rock Challenge’

Os títulos das categorias iniciante masculino e scale masculino, do campeonato de Crossfit “Hard Rock Challenge”, foram conquistados por quatro atletas de Suzano. Além disso, outros dois ótimos resultados na categoria feminino foram obtidos por outras quatro atletas da cidade. A competição aconteceu no último sábado (22), no ginásio de esportes do Parque da Cidade, localizado em Mogi das Cruzes.

A competição foi composta por workouts desafiadores, que testaram corpo e mente das equipes, além de ter sido dividida em categorias e baterias.

O objetivo foi promover momentos de superação, companheirismo, entretenimento e diversão.

O Hard Rock Challenge também teve por meta integrar atletas de toda a região. Por isso, além dos suzanenses, foram convidados praticantes da modalidade de Mogi, Arujá, Santa Isabel, Guararema, Guarulhos e até mesmo alguns do Vale do Paraíba.

Representando Suzano, os atletas da Crossfit Suzano, foram com tudo para as provas.

A dupla Adriano Souza e Fabio Chaves teve uma excelente performance. Ganharam três “desafios” de quatro disputados e sagraram-se os campeões da categoria iniciante masculino.

Já a dupla Celso Barboza e Felipe Nagai conquistou a categoria scale masculino.

No feminino, a dupla Paloma Silva e Katia Schiga ficou com a 5ª colocação na categoria iniciante feminino.

Outra dupla que foi bem, Marcela Oliveira e Beatriz Ogata, conquistou o 8º lugar na categoria scale feminino.

O crossfit é um programa de treinamento de força e condicionamento físico baseado em movimentos funcionais, feitos em alta intensidade e constantemente variados.