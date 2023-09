Atletas de Itaquá conquistam o 3º lugar na classificação geral de atletismo masculino no Jomi 2

O município de São José do Rio Preto foi palco da grande final dos Jogos Regionais da Melhor Idade (JOMI) 2023 e os atletas de Itaquaquecetuba se destacaram no atletismo masculino, levando o 3º lugar na classificação geral. No total, 185 cidades participaram da competição.



Entre os sete atletas que participaram, foram conquistadas medalhas de ouro, prata e bronze. Outros ficaram em 4º, 5º e 6º lugar também. "É muito importante a participação da cidade em campeonatos regionais como esse. Nossa melhor idade está recebendo treinamentos intensos e estamos avançando", disse o secretário de Esporte e Lazer, Fabiano Novais.



As classificações foram separadas em quatro categorias: A, C, D e F. Na categoria A, os medalhistas foram Fernando Paulo Santos (2º lugar) e Luis Alberto Alves Soares (6º lugar), na categoria C, quem levou foi José Pereira de Sena (1º lugar) e Walter Xavier (5º lugar), na categoria D foi o Alexandre Alves da Silva (3º lugar) e, na F, Décio Oliveira Castro (4º lugar).



"Incentivar a prática de atividades físicas para a melhor idade é a nossa missão no esporte de Itaquá. Essas disputas entre cidades intensifica, motiva e mostra aos atletas que eles podem sempre mais", acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.