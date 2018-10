Atletas de judô apresentam conquistas e se preparam para novas competições

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu na manhã desta quarta-feira (31) quatro jovens atletas de judô que participaram de várias competições recentes e conquistaram medalhas e troféus representando Suzano. Todos eles são alunos das aulas oferecidas pela administração municipal a partir de um convênio com a Associação de Judô Kyoei, da Vila Urupês.

Entre os destaques está Alline da Silva, de 14 anos, que vai participar de uma seletiva nacional na categoria Sub-18 (pré-profissional) neste fim de semana, em Canoas (RS), e tem grandes chances de ser escolhida para integrar a seleção brasileira de base.

Também estiveram presentes na visita ao gabinete do prefeito o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior; o presidente da Associação de Judô Kyoei, Leonardo Yamada; os professores e também atletas Vanessa Billard e Walmir Gomes; o coordenador pedagógico da Associação de Desportos do Alto Tietê (Adat), Alex de Souza; e familiares dos alunos.

Os jovens judocas são Gabriel Reis (faixa azul), de 8 anos, que ficou em 3º lugar no Campeonato Paulista na categoria Sub-9/Meio-Leve; Maria Eduarda Medeiros (faixa roxa), 12, vice-campeã estadual na categoria Sub-13/Leve; Eloísa de Oliveira (faixa roxa), 13, campeã paulista Sub-15/Super Ligeiro e que conseguiu vaga para disputar o 16º Meeting Interestadual Interclubes, em Itajaí (SC), nos dias 18 de 19 de novembro; e Alline da Silva (faixa marrom), 14, tricampeã da Copa São Paulo, vencedora do Campeonato Brasileiro Região 5 e vice-campeã paulista, todas na categoria Sub-15/Ligeiro, e que irá neste fim de semana ao Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, para disputar uma vaga na seleção brasileira de base de judô.

No encontro, o prefeito viu as medalhas e os troféus e elogiou a atuação dos senseis e dos jovens lutadores nos vários torneios que ocorreram ao longo de 2018. “É motivo de muito orgulho para o nosso município ter atletas tão novos já se sobressaindo no judô. Atualmente, são mais de 300 alunos atendidos pela escolinha da Prefeitura de Suzano na Associação Kyoei. Desejo sucesso a todos nessa caminhada. Sem dúvida, outras vitórias virão”, destacou Ashiuchi.

Ainda durante a visita, foi conversado sobre a necessidade de incentivos e investimentos para manter os atletas na cidade – pois muitas vezes eles são captados por clubes de fora, principalmente de São Paulo – e a respeito da possibilidade de Suzano sediar competições oficiais futuramente.

Mais informações sobre inscrições para aulas de judô e de outras modalidades podem ser obtidas na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que fica no Complexo Poliesportivo Paulo Portela (rua Barão de Jaceguai, 375 – Centro) e pelo telefone (11) 4746-1886, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas.