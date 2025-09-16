Envie seu vídeo(11) 4745-6900
terça 16 de setembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 14/09/2025
Esportes

Atletas de Poá conquistam feito inédito no tênis de mesa e brilham em torneio nacional

Representantes poaenses alcançaram o quinto lugar por equipes e no individual nos Jogos da Juventude Caixa, em Brasília

15 setembro 2025 - 18h24
Atletas de Poá conquistam feito inédito no tênis de mesa e brilham em torneio nacional - (Foto: Divulgação/Secom Poá)

As jovens atletas poaenses Lívia Andrade Silva e Anna Beatriz de Angeli Pudo, da Escola Estadual Batuíra, conquistaram um feito inédito para o esporte escolar do Alto Tietê: ficaram entre as cinco melhores do Brasil no tênis de mesa, tanto por equipes quanto no individual, durante os Jogos da Juventude Caixa 2025, realizados em Brasília. 

Anna ainda brilhou na disputa individual, alcançando o 5º lugar em uma campanha marcada por jogos equilibrados e apenas uma derrota – justamente para as campeãs do torneio, que é considerado a principal competição estudantil da modalidade no país e reuniu os melhores atletas escolares de todas as regiões do Brasil. Pela primeira vez, uma escola pública do Alto Tietê foi representada no torneio, um feito inédito que colocou as alunas em evidência no cenário nacional.

O prefeito de Poá, Saulo Souza, comemorou o resultado e ressaltou a importância da conquista. “Elas são um grande orgulho para Poá e para o estado de São Paulo. Enfrentaram os melhores atletas do Brasil, mostraram coragem e talento, conquistando o quinto lugar por equipes e também no individual com a Anna. Um resultado inédito que enche nossa cidade de orgulho e ecoa em todo o País. Parabéns às atletas e ao professor Fernando”, declarou.

O treinador e professor das atletas, Fernando Giovanini, destacou o empenho e a dedicação das jovens. 

“Nossas meninas foram muito bem, carregando com orgulho e raça o uniforme do Estado. Pode parecer pouco, mas o quinto lugar entre todas as escolas do Brasil, por hora, nos deixa bastante felizes e com senso de dever cumprido. Queremos agradecer muito a torcida de todos”, disse.

