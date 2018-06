Atletas de Poá ganham 16 medalhas em etapa do Brasileiro de Karatê

Poá foi muito bem representada em etapa do Brasileiro de Karatê, realizada em Joinville (SC). Segundo o professor e técnico, Douglas Santos, na disputa os poaenses conseguiram 16 medalhas (quatro de ouro, seis de prata e seis de bronze), ficando entre os melhores grupos de São Paulo, ajudando seleção paulista na classificação geral.

“Graças ao empenho dos alunos, que mesmo com as adversidades estão se mostrando guerreiros e conseguindo evoluir a cada dia, e ao apoio da Secretaria de Cultura e Esporte, por meio do prefeito Gian Lopes que acredita no trabalho, o Karatê de Poá já é uma realidade no cenário nacional”, comentou Douglas Santos.

Os atletas que representaram Poá na competição foram: Eric Sato, Felipe Lins, Pedro Lucas, Mikael Freires, Kauê Ludovico, Nicolas Silvio, Gustavo Cremasco, Matheus Lima, Danielle Reuter, Rony Costa, Naira Maria, Moisés Moraes, Antonio Donizete, Pedro Bastos, Cinara Castelani, Eva Paula Castro, Stifany Nascimento, Arlinda Matos, Luciana Gomes, Victor Hugo, Carla Frazão e Thais Carvalho, que competiram nas categorias Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Cadetes, Júnior, Sub 21, Sênior e Master.

Jogos Regionais

Acontece nesta sexta-feira dia (29), às 15 horas, na cidade de Ilha Bela, o Congresso Técnico dos 62º Jogos Regionais, região do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte. Na oportunidade, a cidade de Poá confirmará a participação nas seguintes modalidades: basquetebol masculino e feminino; bocha masculino; damas misto; futebol masculino; futsal masculino e feminino; judô masculino e feminino; karatê masculino e feminino; tênis de campo masculino e feminino; tênis de mesa masculino e feminino; voleibol masculino e feminino; xadrez masculino e feminino.

A delegação poaense será composta por 228 pessoas, entre atletas, técnicos, dirigentes e equipe de apoio. O alojamento será na Escola Municipal Professora Iraydes Lobo Viana do Rego, no bairro Topolândia, em São Sebastião.