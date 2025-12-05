Atletas de Suzano conquistam pódios no 52º Campeonato de Sumô de São Paulo

Atletas da Associação Nova Central, entidade conveniada à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, se destacaram durante o 52º Campeonato de Sumô de São Paulo, realizado no último domingo (30/11), no bairro do Bom Retiro, na capital paulista. O torneio reuniu competidores de diversas cidades do Estado, garantindo aos lutadores suzanenses cinco medalhas em diferentes categorias, sendo duas delas de ouro.

Entre os destaques, Enzo Alves conquistou o título na categoria Mirim B, enquanto Kauan Souza garantiu o primeiro lugar na Mirim A. Na mesma categoria, Thomas Massami assegurou o terceiro lugar. Já na modalidade Infantil, Bruno Ciriaco ficou com o vice-campeonato, e no Adulto Leve, Edson Dias subiu ao pódio com a terceira colocação.

“Os resultados no 52º Campeonato de Sumô de São Paulo mostram que estamos no caminho certo. Cada atleta demonstrou empenho, técnica e disciplina, reforçando o crescimento da modalidade em Suzano e o impacto positivo do nosso trabalho coletivo”, disse a presidente da Associação de Sumô Nova Central e atleta, Luciana Watanabe.

“É gratificante ver os atletas da Nova Central representando Suzano com tanto comprometimento e conquistando posições de destaque. Esses resultados reforçam o esforço das entidades esportivas e o comprometimento da pasta em oferecer oportunidades reais de desenvolvimento aos nossos jovens”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior.