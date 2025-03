Atletas de Suzano disputam a 40ª edição dos Jogos Abertos da Juventude

Atletas da Associação de Desportos do Alto Tietê de Suzano (Adat Suzano), entidade conveniada com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, estão representando a cidade na 40ª edição dos Jogos Abertos da Juventude. A competição estadual reúne jovens talentos de diversas regiões e é considerada uma das principais portas de entrada para o alto rendimento no esporte.

Neste ano, Suzano participa da disputa em quatro modalidades: basquete, vôlei, atletismo e ginástica rítmica. Os atletas, que treinam sob a supervisão de técnicos, chegam preparados para enfrentar adversários de alto nível e trazer bons resultados para a cidade.

Os Jogos Abertos da Juventude são organizados pela Secretaria de Estado de Esportes de São Paulo e têm como objetivo promover a integração entre os municípios, estimular a prática esportiva e revelar novos talentos. Além da competição, o evento proporciona troca de experiências entre os jovens, fortalecendo o espírito esportivo e incentivando o crescimento profissional dos participantes.

A modalidade de basquete já está em andamento, com a fase sub-regional ocorrendo em Mogi das Cruzes. A estreia da equipe suzanense foi contra Itaquaquecetuba, no Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, no bairro Vila Mogilar. Apesar de um bom desempenho, Suzano não conseguiu superar os adversários, que levaram vantagem no terceiro quarto e fecharam a partida em 70 a 53.

O time volta à quadra na terça-feira (25/03), às 18 horas, para enfrentar Mogi das Cruzes no Ginásio Municipal de Esportes Sumiyoshi Nakaharada, na Vila Japão, em Itaquaquecetuba. Já em 1º de abril (terça-feira), a equipe jogará em casa, no Colégio Silogeu, na Vila Figueira, às 19 horas, contra Poá, encerrando a fase inicial da competição.

Já a equipe de vôlei terá sua primeira partida no dia 29 de março (sábado), às 9 horas, contra o time de Guararema, no Ginásio Municipal Marcílio Guerra, no Sítio Paredão, em Ferraz de Vasconcelos. No dia 12 de abril (sábado), Suzano encara o time de Mogi das Cruzes no Ginásio Municipal de Esportes José Carlos Miller da Silveira, na Vila Mogilar, em Mogi. A semifinal acontecerá no dia 26 de abril (sábado), no Colégio Silogeu, e a final no dia 27 de abril (domingo), no Ginásio José Carlos Miller da Silveira.

As demais modalidades terão início após a conclusão da etapa regional do torneio, com a programação sendo divulgada posteriormente. Vale destacar que as competições são abertas ao público e têm entrada gratuita, incentivando a participação da comunidade para apoiar os atletas.

“Os Jogos Abertos da Juventude são uma grande oportunidade para nossos atletas mostrarem seu talento e levarem o nome de Suzano ao pódio. Estamos muito felizes em ver essa nova geração se dedicando ao esporte e representando nossa cidade com tanto empenho. Agradecemos à Adat Suzano por essa parceria essencial no desenvolvimento dos nossos jovens, incentivando o crescimento do esporte local e preparando esses atletas para voos ainda maiores”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho.