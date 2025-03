Atletas de Suzano garantem pódio na Copa São Paulo de Judô

Os atletas da Associação de Judô Kyoei, entidade conveniada com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Suzano, brilharam na Copa São Paulo de Judô – Divisão Especial, conquistando medalhas em um dos torneios mais disputados do Brasil. O evento, realizado nos dias 8 e 9 de março (sábado e domingo), reuniu competidores de alto nível de todo o País e marcou o início da temporada da modalidade. No total, 224 associações e clubes participaram da competição, que é a primeira oficial do calendário da Federação Paulista de Judô.

A equipe suzanense teve um desempenho de destaque, conquistando três medalhas com os atletas Kauã Okuda, da categoria sub-18, que garantiu o ouro; Beatriz Sartori, no sub-15, levando a prata; e Laura Cruz, do sub-13, que conquistou o bronze. Mesmo com apenas cinco atletas inscritos, a associação alcançou a 23ª colocação geral, superando equipes de grande porte e demonstrando a força do judô suzanense.

Além dos medalhistas, a competição também contou com a participação dos técnicos Aline da Silva e Gabriel Okuda, que desempenharam um papel fundamental no apoio aos atletas ao longo do torneio.

A equipe se prepara para a próxima fase da Copa São Paulo, que acontece neste sábado e domingo (22 e 23/03), com a Divisão Aspirante (para atletas a partir dos 9 anos) e a Divisão Veteranos (para judocas acima de 30 anos). Na categoria aspirante, a equipe contará com a participação dos seguintes atletas: Sub-15, Kauan Souza; Sub-9, Leonardo Rodrigues e Ryan Lucca; Sub-11, Rodrigo Moreira, Murilo de Oliveira, Lorenzo Alves, Sophia de Mello, Alice Campos e Olívia Cardoso; e Sub-18, Caroline de Melo. Já na Divisão Veteranos, Suzano será representada pelos senseis Vanessa Billard, Valmir Gomes e Jônatas Lopes.

“Os atletas da Associação de Judô Kyoei fizeram bonito na Copa São Paulo, mostrando que o esporte em Suzano está cada vez mais forte. Conquistar medalhas em uma competição desse nível não é fácil, e isso só reforça o talento e a dedicação desses judocas. Estamos muito orgulhosos e confiantes de que a próxima fase será mais uma oportunidade para eles brilharem e levarem o nome da nossa cidade ainda mais longe”, afirmou o secretário de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho.