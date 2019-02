Atletas de Suzano participam neste sábado e domingo de campeonato de Crossfit em SP

Seis atletas da Crossfit Suzano participam neste sábado (16) e neste domingo (17) do Campeonato “Wknd Wars”. De acordo com o preparador Wellington de Santana, a chance das meninas subirem ao pódio é alta. A competição acontece no Ginásio Mauro Pinheiro, das 8 às 18 horas nos dois dias de disputa.

Suzano será representado por dois trios de atletas.

Na categoria iniciante feminino, o trio é formado por Fernanda Andrade, Bruna Machado e Luana Mantovani.

Já na disputa pela categoria scale (intermediário) feminino o trio é composto por Letícia Correa, Caroline Oliveira e Josi Mizobata.

O preparador das atletas afirmou que os treinamentos, específico para esse campeonato, foram feitos desde janeiro. “Fizemos uma periodização desde janeiro para esse campeonato. As duas equipes estão preparadas. Agora, é torcer para que elas consigam bons resultados”, enfatizou Wellington.