Atletas de Suzano representam o Brasil em campeonato de sumô no Japão

Suzano será representada por dois jovens atletas da Associação Nova Central, conveniada à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e que abrange a região leste de São Paulo e o Alto Tietê, no Hakuhō Cup, maior campeonato infantil de sumô do mundo, que acontecerá na cidade de Tóquio, no Japão, nesta terça-feira (11/02).

Os lutadores Enzo Bezerra e Kauã Souza da Silva conquistaram a classificação no ano passado em suas respectivas categorias, 10 e 12 anos, e agora viajam para competir no outro lado do mundo em um evento que conta com cinco categorias e reúne aproximadamente 3 mil crianças. Pela terceira vez, o Brasil estará representado nesta competição.

Enzo já havia sido destaque da categoria no ano passado, quando participou da final da seletiva e foi convidado pela rede de televisão Tóquio TV para competir no Japão em razão de sua história e ligação com a cultura japonesa. A experiência foi importante para que ele garantisse sua classificação para viajar ao Japão como integrante da seleção brasileira.

Por sua vez, Kauã é um exemplo de dedicação e persistência. Ele iniciou a trajetória no projeto social “Lutas como Forma de Educação”, promovido pela Prefeitura de Suzano e coordenado pela professora Luciana Watanabe. Durante cinco anos, o aluno treinou na Escola Municipal Professor Ruy Ferreira Guimarães e, ao concluir o ensino, continuou seu treinamento na Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, sob a orientação da mesma professora. Agora, depois de anos de esforço, ele também garantiu sua classificação para o campeonato no Japão.

Para tornar essa viagem possível, os atletas e suas famílias organizaram diversas campanhas de arrecadação, incluindo livro ouro, rifas, vaquinhas on-line e venda de doces. A professora explicou que a comunidade tem se mobilizado para ajudar a cobrir os custos da viagem dos atletas. “Tivemos muita gente participando. Claro que ainda há dívidas a serem quitadas e, por isso, qualquer ajuda é bem-vinda para apoiar esses jovens talentos”, declarou Luciana.

Acompanhando os atletas na competição, os auxiliares técnicos Willian Takahiro Higuch e Eugênio Bezerra também representarão a seleção brasileira no evento. “A participação desses profissionais será fundamental para o desenvolvimento e o desempenho dos atletas durante o campeonato”, avaliou Luciana.

Para o secretário Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, os atletas são motivo de orgulho não só para Suzano como para todo o Alto Tietê. “Estaremos bem representados. A conquista deles demonstra a importância dos projetos sociais no incentivo ao esporte e na formação de novos talentos. Agora, os dois jovens atletas embarcam para o Japão em busca do sonho de representar o Brasil e conquistar títulos internacionais. Desejo boa sorte a eles”, declarou o chefe da pasta.

Para obter mais informações, entrar ou ajudar com o sumô, basta acessar as redes sociais nos perfis no Instagram @‌sumosuzano e @‌sumo.novacentral.