Atletas de Suzano são destaque em etapa de torneio de ciclismo

Dois atletas de Suzano conquistaram, no início do mês de março, colocações de destaque na 1ª etapa do circuito de ciclismo “Big Biker Cup”, que acontece nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Os atletas se destacaram em uma modalidade que chegou há poucos anos no Brasil e que passou a representar um novo desafio para entusiastas e profissionais.

Na etapa “Rota das Terras Altas” realizada na cidade mineira de Itanhandu, em um trecho de 66 km na categoria “Sport Gravel Masculino”, Renato de Barros Gomes Martins chegou em segundo lugar com um tempo de 02:42:55, seguido pelo conterrâneo José Luciano dos Santos Silva, que chegou em terceiro com um tempo de 02:43:54.

O trajeto envolve estradas rurais, trilhas e trechos urbanos na cidade do sul de Minas Gerais com mais de mil inscritos para diversas categorias, voltadas tanto para homens quanto para mulheres de todas as idades e todos os níveis de dificuldade. Os trajetos eram definidos conforme o nível de dificuldade envolvendo distância e trilha, podendo variar de 24 a até 96 quilômetros.

Os atletas suzanenses se destacaram em uma nova categoria de bicicleta desportiva, que é a “Gravel”. Segundo os atletas, ela é uma derivação do modelo usado nas competições de triatlo, com o mesmo guidão curvo para a frente, porém reforçada com pneus e estrutura para seguir fora de estradas. “Ela representa uma diferença na mountain bike convencional, por não contar com uma suspensão instalada no garfo. Por conta do guidão curvo semelhante às bicicletas de alta velocidade, é uma nova maneira de se conduzir pelo terreno acidentado”, afirmou Renato Martins.

A dupla agora se prepara para a segunda etapa da Big Biker Cup, prevista originalmente para o dia 26/04 na cidade mineira de Alfenas, para a etapa “Rota do Café”. O campeonato tem previsão de término no dia 18/10, na cidade de Santo Antonio do Pinhal/SP.