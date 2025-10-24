Atletas de Suzano se destacam no Campeonato Regional Norte e Sudeste de Sumô

Atletas da Associação Nova Central, entidade conveniada à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, se destacaram no Campeonato Regional Norte e Sudeste de Sumô, realizado no último domingo (19/10), no Centro Esportivo João Luiz, em Salto, no interior de São Paulo. O torneio, garantiu aos lutadores 11 pódios e duas classificações importantes para o “Hakuho Cup 2026”, competição internacional que ocorrerá em fevereiro do ano que vem, no Japão.

Os lutadores Thomas Massami Sawada Harada e Bruno Ciriaco da Silva foram os grandes destaques nas categorias Mirim A e Infantil, garantindo vaga para representar o Brasil no torneio japonês.

Além dos classificados, outros atletas também se destacaram. Luiza Aiko Lima, campeã no Feminino Mirim D e, na mesma categoria, Lívia de Jesus Santos conquistou o vice-campeonato; Valentina Aya Higuchi completou o pódio em terceiro lugar. Milena Carolina também se destacou ao garantir o segundo lugar nas disputas da Mirim B e A. Luciana Watanabe ficou com o vice-campeonato no Adulto Médio, enquanto Sanusa Chagas alcançou o mesmo resultado no Adulto Pesado.

No masculino, Enzo Alves Bezerra conquistou o terceiro lugar na Mirim B, Kauan Souza garantiu vitória na Mirim A e Thomas Massami encerrou a categoria com a terceira colocação. Bruno Ciriaco foi vice-campeão no Infantil, e Geter Chagas fechou a participação da equipe com o terceiro lugar no Juvenil.

Luciana Watanabe comemorou o resultado e ressaltou o empenho da equipe. “Parabéns a todos os atletas pelo desempenho incrível durante o torneio. Todo o esforço e dedicação nas aulas valeram a pena, especialmente para o Thomas e o Bruno, que agora terão a oportunidade de representar nossa equipe do outro lado do mundo. Agradeço à Prefeitura de Suzano pelo apoio constante nas competições e nas aulas, graças ao incentivo o sumô vem se fortalecendo pela região”, disse.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marim Junior, o Nardinho, destacou a importância da participação dos alunos das escolas esportivas em competições regionais e internacionais. “É motivo de muito orgulho ver os atletas da Nova Central conquistando tantos resultados expressivos. Essas conquistas refletem o comprometimento dos treinadores e o incentivo da pasta, que busca garantir aos esportistas de Suzano oportunidades de crescimento na modalidade”, destacou o chefe da pasta.