Atletas do Alto Tietê brilham na Taça São Paulo de Jiu-Jitsu

Dois atletas do Alto Tietê brilharam na Taça São Paulo de Jiu-Jitsu, disputada neste fim de semana, no Ibirapuera, em São Paulo.

Manuela Lorca Nepomuceno, de 14 anos, e Roberto Gonçalves Giampaglia, de 41 anos, conquistaram a medalha de ouro em suas respectivas categorias. A competição foi realizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE).

Manuela, moradora de Salesópolis, competiu na categoria de até 73 kg (faixa verde). No sábado (1°), ela ficou em terceiro lugar no Mundial sem Kimono, também disputado no Ibirapuera. De acordo com o pai, Daniel Nepomuceno, o resultado é fruto de uma grande dedicação. Manuela luta desde os sete anos.

"Hoje ela é faixa verde. Disputou diversos campeonatos. Foi bicampeã Paulista, bicampeã Sul-Americana e vice-campeã Mundial em 2024", contou o pai. Na agenda, há lutas previstas em Curitiba, neste mês, em Belo Horizonte-MG, em março.

Roberto Gonçalves Giampaglia, da Academia Gladiadores, de Suzano, faturou o ouro na categoria master 3 meio-pesado (faixa roxa).

O próximo desafio será o Campeonato Paulista, que será disputado na capital paulista no dia 29 de março. Recentemente, o lutador conquistou o Mundial de Jiu-Jitsu, disputado entre os dias 21 e 24 de novembro de 2024.