Atletas do São Miguel Saúde/Suzano realizam primeiros testes físicos

Dez atletas da equipe Sub-21 do São Miguel Saúde/Suzano começou os primeiros trabalhos físicos visando o aprimoramento para a temporada 2020. Na oportunidade, as atividades aconteceram em um hospital na cidade de São Miguel.

O objetivo foi de verificar as condições físicas dos jogadores que voltaram de férias. A partir dos resultados a Comissão Técnica montará os treinamentos específicos para que todos os jogadores estejam na melhor condição física possível para o início das competições.

Ao todo, a equipe comandada pelo treinador João Marcondes terá 17 atletas em seu plantel. Porém, sete destes jogadores seguem emprestados atuando por outras equipes na disputa da Superliga A e B.

De acordo com o preparador físico da equipe suzanense, Donato Kerr Neto, a prioridade no início da pré-temporada é avaliar periodicamente cada jogador e deixá-los prontos para as disputas.

“Hoje fizemos exame de sangue e teste de esteira para verificar o desempenho e a situação física dos atletas que já estão à disposição da Comissão Técnica. Além dos exames também realizaremos o Teste de Aptidão Física e com isso teremos a avaliação individual de cada jogador”, explica Neto.

Ainda segundo o preparador físico, durante o período de férias foi disponibilizado para os atletas um treinamento para que eles pudessem manter a condição física dentro do desejado para início dos trabalhos na temporada.

Os treinos com bola estão previstos para a primeira semana de março. Os demais jogadores emprestados deverão compor o elenco no decorrer do próximo mês.