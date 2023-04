Atletas do Suzano Vôlei são convocados para a Seleção Brasileira

Os atletas Daniel (ponteiro) e Judson (central), do Suzano Vôlei, foram convocados para representar a Seleção Brasileira na preparação da equipe para a Liga das Nações de Vôlei (VNL) de 2023. A dupla foi destaque na campanha histórica que levou o time suzanense às semifinais da Superliga Nacional, tendo iniciado o período de treinos na última terça-feira (25/04), em Saquarema (RJ).

Esta foi a primeira vez em que atletas do Suzano Vôlei foram convocados para integrar a Seleção Brasileira, sendo um marco conquistado graças à campanha do Clube nesta edição da Superliga. A equipe, estreante na elite nacional, tornou-se o primeiro time na história a chegar entre os quatro primeiros do principal campeonato do País em sua primeira temporada na divisão especial.

A dupla, junto a jogadores de outros clubes, integra o período de treino e adaptação no Centro de Desenvolvimento do Voleibol de Saquarema, estando sob a observação do técnico do selecionado, Renan Dal Zotto. O foco é trabalhar os atletas para a disputa da primeira fase da VNL, competição que reúne 16 das melhores seleções do mundo no Canadá, a partir do mês de junho.

A ocasião é inédita para Daniel, que nunca havia integrado seleções nacionais. O ponteiro suzanense comenta que é uma honra integrar o período de treinamento. “Receber esse convite foi muito gratificante, pois a gente que trabalha no dia a dia e vê os comentários dos companheiros e dos torcedores cria essa expectativa. Estou feliz por ter sido chamado, agora meu foco é seguir trabalhando nessa semana”, disse.

Por sua vez, a inédita convocação de Judson para a seleção principal representou a realização de um sonho. “A gente fica contente por ter sido chamado porque todo atleta sonha em representar seu País. Embora este ainda seja um período de treinos e adaptação, temos a ciência de que precisamos mostrar nosso melhor aqui no Suzano, pois uma única boa temporada não garante a continuidade que buscamos para seguir representando a cidade na Seleção”, finalizou.