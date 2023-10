Atletas do Suzano Vôlei visitam alunos em escola no Recanto São José, em Palmeiras

O Suzano Vôlei esteve na Escola Municipal Professora Sônia Regina Alonso Ostermeyer, no bairro Recanto São José, situado no distrito de Palmeiras de Suzano, para realizar uma série de atividades e dinâmicas com mais de cem alunos da região. Na oportunidade, o Clube levou toda a equipe Sub-21 para fazer a alegria dos estudantes do ensino fundamental da instituição.

Recebidos pela assessora estratégica da Secretaria de Educação de Suzano, Renata Priscila, junto à diretora da escola, Juliana Amorim, e a coordenadora da instituição, Laudileia das Neves, os atletas da base suzanense foram conduzidos pela supervisora Ana Paula Ferreira, a Fofinha, e pelo técnico Marcos Vinícius, o Didi, na prática de uma série de atividades que integraram os alunos com brincadeiras e movimentos similares aos fundamentos praticados pelos jogadores, como a realização de saques, manchetes e passes, tendo ainda a oportunidade de prestigiar um jogo recreativo da equipe.

Segundo Renata, ter um evento como esse é muito positivo para o desenvolvimento dos alunos. Boa parte dos eventos que acontecem na cidade, como os próprios jogos do Suzano, acontecem no centro da cidade. Eu sou muito fã da equipe e ter a oportunidade de trazer e fazer a conexão com as crianças daqui é motivo de alegria e orgulho. Em nome do secretário Leandro Bassini, eu agradeço o clube por essa visita, pois a partir dessa ação, muitos sonhos podem ser plantados”, pontuou.

Juliana relatou que os alunos ficaram muito felizes com a visita, pedindo para que o grupo de jogadores voltasse mais vezes à escola. “A ação foi tudo o que esperávamos e mais, as crianças ficaram realizadas. Uma coisa é ver os jogadores na televisão, e outra é os alunos terem esse contato direto com os jogadores e com o esporte, o que é muito valoroso. Por essa tarde, nós só temos a agradecer”, concluiu.

A supervisora suzanense comentou que ver relatos de alunos querendo que os atletas fiquem mais um pouco e vê-los contentes ao brincar e desenvolver as atividades é algo que não tem preço. “É o que sempre digo, quando vamos a uma escola ou visitamos um projeto social, estamos criando o vínculo desses jovens com o esporte e, naturalmente, com a saúde. Sentir esse carinho com o time é algo que comove, por isso, em nome de todos os jogadores que também saem com uma visão diferente acerca do que eles representam, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesta tarde”, disse Ana.