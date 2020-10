Atletas do Vôlei Suzano se reapresentam, testam negativo para Covid-19 e retomam treinamentos

O elenco da equipe Sub-21 do Vôlei Suzano se reapresentaram na manhã desta terça-feira (6), após um longo período separado por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19). Ao todo 22 pessoas, incluindo atletas, comissão técnica e staff do time suzanense, foram submetidos ao Teste Sorológico de Covid-19 e testaram negativo.

De acordo com o técnico João Marcondes, os atletas já estão todos alojados em uma residência no município suzanense, concentrados, seguindo todos os protocolos de segurança da Covid-19.

Nos próximos dias a equipe iniciará os treinamentos de fortalecimento em uma quadra de areia e a partir da próxima semana serão retomados os treinos com bola com local a ser definido.

“Tudo foi programado cuidadosamente para o retorno dos nossos atletas obedecendo a todos os protocolos sanitários de segurança. Programamos um mini ciclo visando à retomada da parte física e treino com bola, para que assim que os jogos retornarem estarmos prontos para a competição”, explica Marcondes.

O Vôlei Suzano aguarda as definições da Federação Paulista de Volleyball para conhecer a data e o adversário para o jogo de estreia do Campeonato Paulista Masculino Sub-21. A previsão é que nos primeiros dias de novembro a equipe suzanense volte às quadras.