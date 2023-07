Atletas mirins de Suzano conquistam seis medalhas em campeonato de jiu-jitsu

O projeto suzanense “Bonsai Jiu-Jitsu - Construindo o Futuro” participou do Campeonato Sul-Americano de Crianças no último final de semana (29 e 30/07) e conquistou seis medalhas com seus oito atletas inscritos no evento. Nas disputas realizadas na Arena Coronel Wenceslau Malta, dentro do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, o grupo conveniado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer garantiu uma medalha de ouro, três de prata e duas de bronze para a cidade.

Promovido pela Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu (CBJJ), em parceria com a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), o evento contou com lutadores de várias partes do Brasil e da América do Sul disputando uma série de torneios com base nas diferentes categorias disponibilizadas aos lutadores, variando de acordo com nível de experiência, peso e idade.

A delegação suzanense foi formada pelos jovens Arthur Pereira, Alexia Sodré, Thauany Leão, Pedro Velasco, Gustavo Velasco, Luiz Felipe Leite, Lucas Figueira e Fabrício Coutinho, todos liderados pelo professor Angelo Maximo. Por meio deles, o projeto garantiu importantes resultados que colocam os lutadores da cidade entre os melhores da atualidade na categoria dentro continente.

Prova desses bons resultados é que Arthur, definido como um lutador faixa laranja, conquistou o topo do pódio na categoria infantil super pesado, garantindo um ouro ao município. Alexia, Thauany e Pedro ficaram com a prata nos níveis infantil super pesado, infantil leve e infantil pesadíssima, respectivamente, ao passo que Gustavo conquistou o bronze na classe infanto juvenil super pesado, assim como Luiz Felipe, que competiu no torneio mirim peso-galo.

O sensei explicou que o Campeonato Sul-Americano de Crianças é uma oportunidade única para os jovens. “Estamos falando de uma chance para que esses talentosos competidores mostrem suas habilidades e determinação nos tatames. Conseguimos bons resultados mas, acima disso, o orgulho e gratidão por representar a cidade e o projeto social já são motivo de comemoração para nós”, relatou Maximo.

Por sua vez, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, havia destacado que seria um torneio difícil, mas que acreditava nos bons resultados da delegação. “São jovens de talento que se dedicam ao esporte, por isso eu esperava boas colocações mesmo com um grande número de competidores nacionais e internacionais no Rio de Janeiro”.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi parabenizou os jovens relatando que o mundo das artes marciais é um importante caminho para o desenvolvimento de cidadãos íntegros. “A formação de pessoas é um dos maiores bens que o esporte pode fazer e este trabalho é refletido nas conquistas e no bom desempenho em torneios desta natureza. Parabenizo o professor Angelo e seus alunos por representar nossa Suzano nesta grande conquista”, disse.