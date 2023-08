Atletas suzanenses conquistam 15 medalhas em campeonato de kendô

A Arena Suzano, no Parque Municipal Max Feffer, sediou no último domingo (06/08) o campeonato de kendô “74 Anos da Cidade de Suzano”, promovido como homenagem ao aniversário de emancipação político-administrativa do município, celebrado em 2 de abril. O torneio, organizado pela Associação Cultural, Esportiva e Agrícola de Suzano (Aceas Nikkey) em conjunto com a Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, e com apoio da prefeitura, reuniu 188 participantes de vários locais. Na ocasião, os atletas suzanenses garantiram 15 medalhas.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi esteve na arena e prestigiou as disputas acompanhado dos secretários municipais de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, e de Meio Ambiente, André Chiang, além do vereador Artur Takayama. Na quadra do ginásio, o chefe do Poder Executivo suzanense foi recebido pela equipe de organização do evento, incluindo os presidentes da Confederação Brasileira de Kendô (CBK), Tadao Ebihara; da Confederação Paulista de Kendô (CPK), Joni Sugo; e do Bunkyo, Reinaldo Katsumata.

Com lutadores de diversas categorias, desde os 7 até os 50 anos, foram realizados 14 torneios nos naipes masculino e feminino nos níveis aspirante, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º grau de experiência, propiciando disputadas equilibradas na modalidade destinada à tradicional prática japonesa da luta de espadas. Nas competições, Suzano foi representada pelos núcleos praticantes da Associação Fukuhaku e do Bunkyo, garantindo um total de 15 medalhas para a cidade, sendo seis ouros, quatro pratas e cinco bronzes.

Ashiuchi explicou que o kendô é uma modalidade tradicional que nutre um respeito especial em sua família. “Meu pai era um grande incentivador do esporte e a minha querida irmã, Érika Ashiuchi, esteve participando das competições nesta manhã. E por toda essa tradição familiar e de Suzano, eu faço questão de acompanhar e prestigiar um evento dessa natureza”, comentou.

“Em nome de toda a nossa cidade, agradeço a homenagem e parabenizo os participantes, pois a disciplina adquirida por meio das artes marciais vai além da disputa por medalhas, sendo uma ferramenta transformadora para a sociedade”, concluiu Ashiuchi.

Na oportunidade, também estiveram presentes os diretores Jundi Hayashi (Aceas Nikkey) e Rodrigo Arakaki (Bunkyo), o vice-presidente do Clube Agrícola Boa Vista, Edson Myura, os mestres Hiroshi Ishibashi (Bunkyo) e Paulo Hayashi (Fukuhaku), além dos patrocinadores do evento, Fernando Brandão e William Takara.