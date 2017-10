Atletas suzanenses conquistam medalhas no Paulista de Sumô

Os alunos suzanenses do projeto “Lutas como Forma de Educação – Sumô" conquistaram uma medalha de ouro e duas de bronze no 37º Campeonato Paulista de Sumô Mirim, Infantil e Veterano. A jornada foi realizada no Estádio Municipal de Beisebol “Mie Nishi”, no Bom Retiro, em São Paulo. O projeto social-esportivo é desenvolvido em Suzano por uma professora da modalidade, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, nas Escolas Municipais (EM) “Manoel Vicente Ferreira Filho”, “Isaías Martinelli Gama” e “Abrão Salomão Domingues”.

A disputa foi realizada, no domingo (22), paralela à Seletiva Nacional, nas categorias Júnior (15 a 18 anos) e Adulto, e selecionou os atletas que vão representar o Brasil no Campeonato Mundial de Sumô de 2018, em Taiwan. A equipe Nova Central foi representada pelos sumotoris Letícia Clemente, na categoria Júnior, que levou o primeiro lugar; Milene Caroline de Araújo, na categoria Júnior Pesado; e Giulia Miguel, na categoria Júnior Absoluto. As duas últimas levaram para casa a medalha de bronze.

"Fico muito feliz em ver as minhas atletas conseguindo uma vaga tão importante, pois elas estão comigo desde o começo do projeto. Por tudo isso, vejo o quanto elas evoluíram e o quanto ainda vão evoluir e ampliar seus horizontes, indo representar o Brasil em outro país. Nosso próximo passo é ir atrás de patrocinadores e fazer eventos para angariarmos fundos visando as despesas para o mundial de Taiwan”, argumentou a professora da rede municipal e idealizadora do projeto, Luciana Watanabe.

Ela também salientou que muitos atletas da cidade estão tendo visibilidade por meio do projeto "Lutas como Forma de Educação". Segundo a esportista, o envolvimento dos alunos e dos próprios familiares é fundamental para o bom andamento do programa.

“Estamos treinando nesses torneios a participação em outros campeonatos. Esse tipo de experiência é fundamental para o desenvolvimento de atitudes positivas, que é um dos principais objetivos do projeto ‘Lutas’. As crianças estão progredindo muito. Agradeço mais uma vez à Secretaria Municipal de Educação pela oportunidade de desenvolver essa iniciativa em Suzano”, acrescentou a Luciana.