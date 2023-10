Atletas suzanenses de sumô conquistam prata em campeonato mundial no Japão

Os lutadores suzanenses Luciana Watanabe e Daniel Augusto Dias conquistaram no último final de semana (07 e 08/10) duas medalhas de prata durante a disputa do Campeonato Mundial de Sumô, realizado na cidade de Tóquio, capital do Japão. Na ocasião, Luciana, que também é professora da modalidade na rede municipal de ensino, alcançou o segundo lugar na categoria feminino médio. Por sua vez, Dias obteve a mesma colocação no torneio juvenil por equipes.

Os atletas, que representaram a Associação Nova Central, conveniada à Prefeitura de Suzano, garantiram vagas na competição mundial após uma excelente performance no 61º Campeonato Brasileiro de Sumô, que ocorreu nos dias 22 e 23 de julho, no bairro Bom Retiro, em São Paulo.

“Conseguimos realizar uma grande proeza ao participar do Campeonato Mundial de Sumô no Japão. Principalmente porque os preparativos e as campanhas começaram muito antes. E deu tudo certo, com um final feliz. Conseguimos representar bem o Brasil e a Prefeitura de Suzano”, comentou Luciana.